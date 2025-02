Milano, 20 feb. (LaPresse) – È inammissibile la questione sullesenzione dell’Ici per gli immobili ecclesiastici a ‘uso misto’ in parte religioso e in parte commerciale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 20 depositata oggi, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, nella parte in cui “riferendosi ad immobile esclusivamente utilizzato per finalità religiose non consentirebbe lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse”.

