Roma, 20 feb. (LaPresse) – Assolvere il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove dall’accusa di rivelazione di segreto. E’ stata la richiesta sollecitata, davanti ai giudici dell’ottava sezione penale del tribunale di Roma, dove è in corso l’udienza per del processo relativo alla vicenda di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in carcere al regime del 41-bis.

