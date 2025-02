Roma, 19 feb. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog. Lo comunica una nota di palazzo Chigi, spiegando che nel corso dei colloqui la premier ha ribadito “l’impegno italiano per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza e la necessità di un orizzonte politico verso una pace giusta e duratura nella regione”. “Analogo auspicio – si legge ancora nella nota – è stato espresso con riferimento al cessate il fuoco raggiunto in Libano, dove l’Italia ha un ruolo insostituibile anche attraverso il contingente in Unifil”. Il colloquio, infine, ha fatto emergere “la comune volontà di approfondire il partenariato bilaterale in tutti i settori a partire da quello energetico, scientifico e tecnologico”.

