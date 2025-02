Napoli, 19 feb. (LaPresse) – Un uomo è morto schiacciato da un trattore a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: intervenuti sul posto in via Ramus, i sanitari del 118 Areu, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno trovato l’uomo sotto la ruota del trattore che si era ribaltato. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto. L’uomo deceduto non è stato ancora identificato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata