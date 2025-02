Napoli, 19 feb. (LaPresse) – Si è tolto la vita il 52enne detenuto morto questa mattina nel carcere di Frosinone. Il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia spiega che l’uomo era arrivato nel carcere di Frosinone “un anno fa, dopo averne scontati cinque a Regina Coeli. Tra poco più di un anno sarebbe stato libero, ma non aveva nessuno fuori, e nessuno con cui abbia fatto colloqui nell’ultimo anno di carcere. Era seguito dal Servizio per le dipendenze e a fine gennaio l’equipe dell’istituto lo aveva proposto per un’alternativa in comunità, ma lui non ce l’ha fatta, e ha rinunciato prima”. Anastasia era in carcere in riunione con la dirigenza Asl e la direzione dell’istituto quando è arrivata la notizia: “Siamo andati in sezione, abbiamo incontrato i compagni di stanza, attoniti e sconvolti. Uno era a scuola, l’altro a colloquio, mentre si toglieva la vita. Quest’anno è iniziato come il precedente, il peggiore di sempre: il carcere è sempre più luogo di morte e disperazione, ma chi ne ha la responsabilità politica e amministrativa sembra indifferente, e tutto ciò non si può più tollerare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata