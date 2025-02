Napoli, 19 feb. (LaPresse) – Un detenuto 52enne, italiano, è morto nel carcere di Frosinone. Ne dà notizia Fns Cisl Lazio, spiegando che “non si hanno al momento ulteriori dettagli”. Si tratta, ricorda il sindacato, “del secondo morto in carcere nel Lazio in questo anno. Attualmente l’istituto risulta sovraffollato di circa 60 detenuti in più”. Il sovraffollamento “comprime sia la sicurezza che il trattamento. I problemi delle carceri sono prioritari e necessitano di misure eccezionali sulle strutture e sugli organici”, dichiara Massimo Costantino, segretario generale Fns Cisl Lazio.

