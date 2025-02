Milano, 18 feb. (LaPresse) – L’incontro fra Russia e Stati Uniti di oggi a Riad, in Arabia Saudita, è stato “una sorpresa per noi”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo di avere appreso dell’incontro dai media. Zelensky ha parlato in conferenza stampa a fianco del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante la sua visita in Turchia.

