Città del Vaticano, 18 feb. (LaPresse) – “Papa Francesco è di umore buono. Questa mattina ha ricevuto l’eucarestia e, nel corso della giornata, ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi. Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui”. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede nel bollettino sulle condizioni di Papa Francesco.

