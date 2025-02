Milano, 17 feb. (LaPresse) – “Un incremento del prezzo dell’Opa Anima e la rinuncia (in tutto o in parte) delle condizioni dell’Opa Anima o anche ad una sola di esse, potrebbe determinare la risoluzione o l’inefficacia dell’offerta” di Unicredit su Banco Bpm, “a meno che UniCredit decida di rinunciare alle condizioni poste alla stessa in conformità ai termini della stessa offerta”. Lo afferma Unicredit in una nota in merito al rilancio di Banco Bpm dell’Opa su Anima in vista dell’assemblea della banca milanese convocata per il 28 febbraio.

