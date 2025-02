Torino, 17 feb. (LaPresse) – È un problema “che gli Stati Uniti oggi dicano cose che sono molto piacevoli per Putin. Penso che sia il nocciolo della questione. Perché vogliono compiacerlo. Perché? Per incontrarsi e avere un successo veloce”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista all’emittente pubblica tedesca Ard.

