Milano, 17 feb. (LaPresse) – Il governo svedese non esclude l’invio di peacekeeper in Ucraina. Lo ha detto la ministra degli Esteri della Svezia, Maria Malmer Stenergard, in un’intervista radiofonica al programma P1 Morgon. Alla domanda se la Svezia, come il Regno Unito, sia pronta a mandare peacekeeper in caso di accordo di pace, la ministra ha risposto: “Non ci siamo ancora. Prima di tutto, è necessario negoziare una pace giusta e sostenibile che rispetti il diritto internazionale, che rispetti l’Ucraina e che garantisca, soprattutto, che la Russia non possa ritirarsi e costruire nuove forze e attaccare l’Ucraina o un altro Paese nel giro di pochi anni. Una volta che l’avremo ottenuta, dovremo assicurarci che la pace possa essere mantenuta e allora il nostro governo non escluderà nulla”.

