Città del Vaticano, 14 feb. (LaPresse) – Papa Francesco si recherà al Policlinico Gemelli per “normali accertamenti” e non ci sono particolari preoccupazioni. È quanto apprende LaPresse da fonti autorevoli in Vaticano. Questa mattina, da quanto si apprende, il Papa ha tenuto “tranquillamente” le udienze programmate. Resta da capire se Bergoglio sarà presente agli eventi del Giubileo degli Artisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata