Sanremo (Imperia), 14 feb. (LaPresse) – “Sulla collana mi sono già spiegato, me l’hanno fatta togliere prima di salire sul palco e per me l’outfit è una cosa importante”. Così Tony Effe in conferenza stampa a Casa Sanremo. “Altri artisti – racconta – erano saliti con gioielli riconoscibili, quello mi ha fatto arrabbiare. Anche perché magari uno arriva un’ora prima e mi dice che va tutto bene, poi prima di salire sul palco mi dicono di no. Quindi mi sono chiesto: ‘Perché a me la levano e a un altro artista no?”. In ogni caso, spiega, “ero già giù di mio e me la sono presa per quello”. Sulla precisazione della Rai commenta: “So che hanno detto che era per il brand che può essere magari riconoscibile. Ma ripeto: ero giù di mio perché il primo giorno non avevo fatto benissimo. Ieri ero molto concentrato quando sono arrivati e me l’hanno fatta togliere. Se non me la fossi levata magari mi avrebbero tagliato i primi piani”. Sul suo sfogo dopo la serata precisa: “Ho detto una cosa e sembra che me ne voglia andare. A volte scherzo, non ero incazzato, ero un po’ ‘stranito’. Tanto me la leveranno anche oggi” però – ha aggiunto scherzando – “l’orologio me lo sono nascosto”.

