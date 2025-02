Sanremo (Imperia), 14 feb. (LaPresse) – “Se le porte della Rai sono sempre aperte per un ritorno di Amadeus? Certo, apertissime”. Così il direttore del Prime time Rai, Marcello Ciannamea, in conferenza stampa. “Non dimentichiamo il passato in nessun modo, è stato un artista straordinario e anche oggi lo è. Non chiudiamo le porte in nessun modo”, ha aggiunto. “Proseguire con Conti al Festival dopo questi due anni? Due anni sono tanti, avremo tempo per rflettere”, ha aggiunto Ciannamea.

