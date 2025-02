Sanremo (Imperia), 14 feb. (LaPresse) – “Il Parlamento non può più girarsi dall’altra parte, non può restare con le braccia conserte, altrimenti questa legge verrà fatta dalla storia, dai casi dei pazienti, dalle sentenze della Corte, dai tribunali, da tutti tranne che dal Parlamento. Non si può pensare che si possa andare in una regione piuttosto che in un’altra, una volta c’era la mobilità passiva sulla sanità ora ora ci sarà per andare a chiedere di morire? Non ci possono essere regole diverse a seconda della regione. Il Parlamento deve dare una legge nazionale per evitare la nascita di regolamenti diversi in tutta Italia”. Lo ha detto a LaPresse la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, entrando al teatro Ariston di Sanremo.

