Goma (Congo), 14 feb. (LaPresse/AP) – I ribelli dell’M23 sostenuti dal Ruanda nel Congo orientale sono entrati nella seconda città più grande della regione, Bukavu. Lo hanno detto i leader locali e della società civile. I ribelli dell’M23 sono entrati nella zona di Kazingu e Bagira e stanno avanzando verso il centro della città, che conta circa 1,3 milioni di abitanti, secondo Jean Samy, vicepresidente della società civile del Sud Kivu. Ha riferito anche di spari in alcune zone della città. I video pubblicati online sembravano mostrare i ribelli in marcia verso l’area di Bagira. In uno dei video, una voce in sottofondo gridava: “Sono lì… sono in tanti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata