Bruxelles, 13 feb. (LaPresse) – “Gli Alleati e Kiev sono uniti nel loro desiderio di pace in Ucraina. Siamo tutti d’accordo che dobbiamo mettere l’Ucraina nella migliore posizione possibile, e abbiamo bisogno di una pace duratura non di una Minsk-3”. Lo dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in conferenza stampa dopo la riunione ministeriale della Difesa alla Nato a Bruxelles. “Quello su cui siamo chiaramente uniti – ribadisce – è che, prima di tutto, dobbiamo assicurarci che l’Ucraina sia nella migliore posizione possibile”, quando iniziano i negoziati e “ovviamente ciò riguarda l’Ucraina, quindi l’Ucraina sarà coinvolta in qualsiasi modo. Allo stesso tempo, siamo anche totalmente d’accordo sul fatto che il risultato debba essere duraturo. Come il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha detto ieri, non possiamo avere di nuovo una Minsk 3. Quindi, qualunque sia il risultato, dobbiamo assicurarci che Putin non attaccherà di nuovo per conquistare un altro chilometro quadrato chilometro dell’Ucraina”.

