Milano, 13 feb. (LaPresse) – Un giovane di 21 anni è stato colpito all’addome nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, in via Cumana, intorno alle 20.30 di stasera. Sul posto è intervenuta la polizia in seguito alla segnalazione del giovane che era stato ferito. Il 21enne, trasportato all’ospedale San Paolo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico Sono in corso le indagini da parte della Squadra mobile per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata