Milano, 13 feb. (LaPresse) – Secondo le informazioni dello Spiegel, il conducente dell’auto che si è lanciato sulla folla a Monaco di Baviera, è il 24enne afghano Farhad N. È nato a Kabul nel 2001 ed è arrivato in Germania alla fine del 2016. L’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati tedesco aveva respinto la sua domanda di asilo. In seguito il giovane aveva ricevuto il cosiddetto permesso di tolleranza, che sospende l’espulsione. N. era stato registrato l’ultima volta a Monaco di Baviera. Secondo le informazioni dello Spiegel, prima dell’attacco avrebbe pubblicato post islamisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata