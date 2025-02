Roma, 13 feb. (LaPresse) – Mps ha depositato in Consob il documento di offerta sulla totalità delle azioni Mediobanca. È quanto si legge in una nota dell’istituto senese in cui si rende anche noto che oggi sono state presentate presso le autorità competenti le istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa di settore e le notifiche e comunicazioni in materia Antitrust e golden power.

