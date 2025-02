Milano, 12 feb. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno presentato all’Ucraina una bozza di accordo sulle risorse naturali. L’accordo potrebbe essere raggiunto alla Conferenza di Monaco. “So che al nostro team è stata data la prima bozza dell’accordo dagli Stati Uniti sulla partnership tra i nostri Paesi. Voglio davvero che il nostro team studi questo documento e faremo di tutto per studiarlo e firmarlo il prima possibile”, ha detto Zelensky, come riporta Rbc-Ukraine. “Gli Stati Uniti sono il nostro partner principale. Faremo di tutto per studiare tutti i dettagli del documento e arrivare alla Conferenza di Monaco, perché non vogliamo perdere tempo”, ha aggiunto il presidente ucraino.

