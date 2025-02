Milano, 12 feb. (LaPresse) – “Putin ha sottolineato la necessità di affrontare le cause profonde del conflitto e ha concordato con Trump sul fatto che una soluzione a lungo termine potrebbe essere raggiunta attraverso negoziati pacifici”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi al conflitto in corso in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass. Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica.

