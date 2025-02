Sanremo (Imperia), 12 feb. (LaPresse) – Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro sono nella Top 5 della prima serata del Festival di Sanremo. Questo il risultato del voto espresso dalla sala stampa, tv e web e comunicato da Carlo Conti e dai co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici al termine della puntata. Non sono state rese note, come previsto dal regolamento, le loro posizioni in questa classifica provvisoria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata