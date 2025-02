Washington (Usa), 11 feb. (LaPresse) – La Casa Bianca annuncia il rilascio dell’americano Marc Fogel da parte delle autorità russe. Steve Wiktoff, inviato speciale del presidente Donald Trump per la Russia e l’Ucraina, annuncia una nota del Consiglio per la Sicurezza nazionale, “sta lasciando lo spazio aereo russo con Marc Fogel, un americano che è stato detenuto in Russia”. Il presidente Trump, Steve Witkoff e i consiglieri del presidente “hanno negoziato uno scambio che serve come dimostrazione di buona fede da parte dei russi e un segnale che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina”, afferma il comunicato. “Entro stasera, Marc Fogel sarà sul suolo americano e si riunirà alla sua famiglia e ai suoi cari grazie alla leadership del presidente Trump”, conclude la nota. Marc Fogel, insegnante di scuola, venne arrestato nell’agosto del 2021 per avere tentato di entrare in Russia con 17 grammi di marijuana per uso medico. Nel giugno del 2022, è stato condannato a 14 anni di carcere.

