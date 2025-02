Torino, 11 feb. (LaPresse) – Israele riprenderà i “combattimenti intensi” a Gaza se Hamas non rilascerà gli ostaggi entro mezzogiorno di sabato. Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu in un video dopo una riunione del gabinetto di sicurezza durata quattro ore, sottolineando che Hamas “ha violato l’accordo” ieri annunciando la sua decisione di “non rilasciare i nostri ostaggi”. “Se Hamas non restituirà i nostri ostaggi entro mezzogiorno di sabato”, ha detto il premier, “il cessate il fuoco finirà e l’Idf riprenderà i combattimenti intensi fino a quando Hamas non sarà definitivamente sconfitto”. Secondo i termini dell’accordo, tre ostaggi israeliani dovrebbero essere rilasciati sabato. Il gabinetto di sicurezza, ha affermato Netanyahu, “ha accolto con favore la richiesta del presidente Trump per il rilascio dei nostri ostaggi entro mezzogiorno di sabato e abbiamo anche accolto con favore la visione rivoluzionaria del presidente per il futuro di Gaza”.

