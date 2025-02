Milano, 10 feb. (LaPresse) – Pablo Heriberto Gonzalez Rivas sarebbe stato pronto a partire per Lisbona senza Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la compagna scomparsa dal 25 gennaio e che ha dichiarato di aver ucciso per errore durante un rapporto sessuale. Lo ha dichiarato il 48enne alla gip di Milano, Anna Calabi, sabato durante l’interrogatorio di convalida del fermo per omicidio e occultamento di cadavere. La circostanza viene sottolineata dalla gip nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere ritenendo concreto il pericolo di fuga.

