Gerusalemme, 10 feb. (LaPresse/AP) – La polizia israeliana ha fatto irruzione in una storica libreria di proprietà palestinese a Gerusalemme Est, arrestando i proprietari e confiscando libri sul conflitto che dura da decenni. La polizia ha dichiarato che i libri incitavano alla violenza. La Educational Bookshop, fondata oltre 40 anni fa, è un centro della vita intellettuale di Gerusalemme Est. La libreria di tre piani, che è stata perquisita domenica, offre un’ampia selezione di libri, principalmente in arabo e inglese, sul conflitto e sul Medioriente in generale, inclusi molti di autori israeliani ed ebrei. Organizza eventi culturali ed è particolarmente frequentata da ricercatori, giornalisti e diplomatici stranieri.

