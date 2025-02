Torino, 10 feb. (LaPresse) – Il Cremlino non conosce ancora i dettagli del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la Striscia di Gaza. Lo ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. “Probabilmente, vale la pena aspettare alcuni dettagli, se si tratta di un piano d’azione sequenziale”, ha spiegato. “Lì vivono quasi 1,2 milioni di palestinesi. Questa è la questione principale. Sono le persone a cui, in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, è stata promessa una soluzione a due Stati. Ci sono molte domande. Per ora non conosciamo i dettagli, quindi bisogna avere pazienza”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata