Bruxelles, 10 feb. (LaPresse) – “L’inflazione è destinata a tornare al nostro obiettivo di medio termine del 2% nel corso di quest’anno, con rischi sia al rialzo che al ribasso. Una maggiore frizione nel commercio globale renderebbe più incerte le prospettive di inflazione nell’area dell’euro”. Lo dice la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo. “L’inflazione – aggiunge – si è attestata al 2,5% a gennaio e di recente si è sviluppata ampiamente in linea con le proiezioni del personale. L’inflazione di fondo è rimasta al 2,7% negli ultimi mesi, riflettendo un movimento laterale sia nell’inflazione dei servizi che in quella dei beni. La crescita salariale si sta moderando come previsto, sebbene rimanga elevata, mentre i profitti stanno parzialmente tamponando l’impatto degli aumenti salariali sull’inflazione”.

