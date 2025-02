Roma, 9 feb. (LaPresse) – “preghiamo per la pace, nella martoriata ucraina, in palestina, in israele, in Myanmar, in tutto il medioriente, in Sudan. Tacciano ovunque le armi e si ascolti il grido dei popoli che chiedono pace”. Lo ha detto Papa Francesco al termine della messa per il Giubileo delle forze armate, di polizia e di sicurezza in piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata