Milano, 8 feb. (LaPresse) – La Corea del Nord dovrebbe iniziare quest’anno a produrre droni, che saranno sviluppati insieme alla Russia. Lo riferisce la tv pubblica giapponese Nhk. Molteplici fonti a conoscenza delle relazioni tra Russia e Corea del Nord hanno riferito all’emittente che i due Paesi hanno raggiunto un accordo in base al quale Pyongyang riceverà assistenza tecnica dalla Russia per sviluppare diversi tipi di droni da produrre in serie. L’accordo arriva nel momento in cui proprio Russia e Corea del Nord stanno rafforzando i legami militari: l’anno scorso, infatti, hanno firmato un trattato di partenariato strategico completo. Le fonti citate da Nhk affermano che l’accordo sullo sviluppo dei droni è in cambio dell’invio di soldati da parte di Pyongyang in aiuto di Mosca nella guerra in Ucraina.

