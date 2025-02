Milano, 8 feb. (LaPresse) – Jhoanna Nataly Quintanilla Valle è morta a causa di un “gioco erotico finito male”. È quanto avrebbe detto, in sintesi, il compagno fermato per omicidio Pablo Gonzalez Rivas oggi alla gip di Milano, Anna Calabi, durante l’interrogatorio di convalida. Una versione che potrà essere provata solo con la scoperta del corpo della 40enne, ancora non rintracciato. Gonzalez non è stato in grado di indicare un punto preciso ma ha detto di averlo abbandonato lungo una strada nella zona di Cassano d’Adda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata