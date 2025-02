Milano, 7 feb. (LaPresse) – Un piccolo aereo è precipitato su una strada trafficata a Barra Funda, nella zona occidentale di San Paolo, in Brasile. Le due persone che si trovavano a bordo dell’ultraleggero sono morte carbonizzate. Un motociclista che viaggiava lungo il viale è stato investito e ferito. Lo schianto è avvenuto in Avenida Marques de São Vicente, intorno alle 7.20 del mattino, le 11.20 in Italia. Anche un autobus è stato colpito e ha preso fuoco. Lo riporta Cnn Brasil.

