Washington (Usa), 6 feb. (LaPresse) – Un giudice federale ha temporaneamente bloccato il piano dell’Amministrazione Trump per ridurre drasticamente la forza lavoro del governo federale. Il giudice George O’Toole ha sospeso la scadenza prevista per la fine della giornata di oggi, secondo la quale i dipendenti federali avrebbero dovuto decidere se accettare una buonuscita di otto mesi di stipendio in cambio di dimissioni volontarie, o rischiare il licenziamento. Il piano è sospeso fino alla prossima udienza, fissata per lunedì alle 14 (le 20 in Italia).

