Milano, 6 feb. (LaPresse) – Il Consiglio di politica monetaria della Bank of England ha votato a maggioranza di 7 a 2 per tagliare per ridurre il tasso di interesse di 25 punti base al 4,5%. Lo riferisce la nota della banca centrale britannica diffusa al termine della riunione. Due membri hanno preferito ridurre il tasso di interesse di 50 punti base, portandolo al 4,25%. “Negli ultimi due anni sono stati compiuti progressi sostanziali in materia di disinflazione, in quanto i precedenti shock esterni si sono attenuati e l’orientamento restrittivo della politica monetaria ha frenato gli effetti di secondo impatto e stabilizzato le aspettative di inflazione a più lungo termine. Questi progressi hanno permesso al MPC di ritirare gradualmente un certo grado di restrizione della politica, pur mantenendo il tasso di interesse bancario in territorio restrittivo, in modo da continuare a contenere le persistenti pressioni inflazionistiche”, si legge nella nota. “A sostegno di un ritorno sostenibile dell’inflazione all’obiettivo del 2%, il Comitato ritiene che i progressi compiuti nella disinflazione dei prezzi e dei salari interni siano sufficienti per ridurre il tasso di interesse al 4,5% in questa riunione”, spiega la nota, indicando che “sulla base dell’evoluzione delle prospettive di inflazione a medio termine, il Comitato ritiene appropriato un approccio graduale e attento all’ulteriore riduzione delle restrizioni di politica monetaria”.

