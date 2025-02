Milano, 6 feb. (LaPresse) – “Le dichiarazioni di Trump sono assolutamente inaccettabili e Gaza appartiene al suo popolo, che non la abbandonerà. Chiediamo che venga organizzato un vertice arabo d’emergenza per affrontare il progetto di sfollamento”. È quanto afferma Hamas in una nota, come riporta Al Jazeera. “Le affermazioni di Trump sulla presa del controllo della Striscia di Gaza da parte di Washington sono una dichiarata volontà di occupare la Striscia”, aggiunge il gruppo palestinese.

