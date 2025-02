Washington (Usa), 5 feb. (LaPresse) – “Tutti lo amano”. Così Donald Trump riguardo al suo piano per Gaza, rispondendo nello Studio Ovale a una domanda sulle reazioni suscitate in Medioriente e nel resto del mondo dalla proposta lanciata ieri. Il presidente ha poi evitato altre domande sull’argomento, affermando che “non è il momento giusto”, poiché stava procedendo al giuramento di Pam Bondi come nuovo ministro della Giustizia.

