Milano, 5 feb. (LaPresse) – “Quando ci sarà una proposta operativa vedremo, ma per quanto riguarda l’evacuazione della popolazione civile la risposta di Giordania ed Egitto è stata negativa, quindi mi pare un po’ difficile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alla Camera, rispondendo a una domanda sul piano del presidente Donald Trump di trasferire i palestinesi fuori da Gaza. “La posizione del governo è quella di 2 popoli e 2 Stati”, ha ribadito Tajani, “siamo addirittura pronti a inviare militari italiani per una missione di riunificazione della Striscia di Gaza e la Cisgiordania”.

