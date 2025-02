Roma, 5 feb. (LaPresse) – “Merita di essere preliminarmente precisato e sottolineato che il cittadino libico noto come Almasri non è mai stato un interlocutore del Governo per vicende che attengono alla gestione e al contrasto del complesso fenomeno migratorio”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’informativa alla Camera, relativa alla vicenda del comandante libico Naieem Osema Almasri accusato di crimini contro l’umanità e rilasciato dalle autorità italiane.

