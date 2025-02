Milano, 4 feb. (LaPresse) – La polizia svedese ha confermato in una nuova conferenza stampa che almeno 10 persone sono morte nella sparatoria avvenuta oggi in una scuola per adulti a Orebro. La polizia sta identificando le vittime. Lo ha affermato Roberto Eid Forest, capo del distretto di polizia di Orebro, come riportano i media svedesi.

