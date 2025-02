Milano, 4 feb. (LaPresse) – La polizia svedese ha riferito che l’uomo armato che ha aperto il fuoco in una scuola per adulti a Orebro, in Svezia, è tra gli almeno 10 morti rinvenuti sulla scena. Il killer era sconosciuto alle forze dell’ordine e si presuppone che abbia agito da solo. Lo riportano i media svedesi.

