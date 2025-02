Washington (Usa), 3 feb. (LaPresse) – L’Amministrazione Trump sta valutando delle azioni esecutive per smantellare il dipartimento dell’Istruzione, nell’ambito della campagna condotta da Elon Musk per ridurre le agenzie federali e tagliare la forza lavoro governativa. Lo rivela il Wall Street Journal, riferendo che i funzionari hanno discusso un ordine esecutivo che chiuderebbe tutte le funzioni dell’agenzia che non sono scritte esplicitamente nello statuto o che trasferirebbe determinate funzioni ad altri dipartimenti. L’ordine, hanno riferito le fonti del Wsj, richiederebbe di sviluppare una proposta legislativa per abolire il dipartimento. I consiglieri di Trump, afferma il quotidiano, stanno ancora discutendo i dettagli dell’ordine e la sua tempistica.

