Roma, 3 feb. (LaPresse) – “Suscita sdegno e ferma condanna l’atto vile e inaccettabile che ha colpito la Palestra della legalità Talento&Tenacia di Ostia, un simbolo di riscatto e inclusione sociale, nato per offrire opportunità ai giovani e promuovere i valori della legalità attraverso lo sport. Ma chi ha compiuto questo gesto sappia che lo Stato è presente e continuerà a essere al fianco di chi, ogni giorno, lavora per un futuro migliore, libero da violenza e intimidazioni”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “La mia più totale solidarietà all’Asp Asilo Savoia, agli operatori e a tutti i ragazzi che frequentano la struttura – prosegue il ministro -. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili di questo attacco inaccettabile. Nessun atto intimidatorio ci farà arretrare: daremo ogni supporto che ci verrà richiesto affinché la palestra sia ripristinata al più presto per continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità”.

