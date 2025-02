Milano, 2 feb. (LaPresse) – “Paghiamo centinaia di miliardi di dollari per dare sussidi al Canada. Perché? Non c’è un motivo. Non abbiamo bisogno di nulla di ciò che hanno loro. Abbiamo energia illimitata, dovremmo produrre le nostre auto e abbiamo più legname di quanto potremmo mai usare. Senza queste massicce sovvenzioni, il Canada cessa di esistere come Paese vitale. Duro ma vero! Pertanto, il Canada dovrebbe diventare il nostro amato 51° Stato. Tasse molto più basse e una protezione militare di gran lunga migliore per il popolo canadese – e niente dazi!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata