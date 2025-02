Milano, 2 feb. (LaPresse) – “Oltre due terzi degli Stati membri della Nato spendono ormai più del due percento in armamenti. Questo è merito anche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I dettagli esatti della valutazione saranno decisi dai partner dell’Alleanza nei prossimi mesi”, in vista del prossimo vertice NATO all’Aia, nei Paesi Bassi, a giugno. “Ma posso assicurarvi una cosa: sarà molto, molto, molto più del due per cento”. Lo ha detto Mark Rutte, segretario generale della Nato, in una intervista a Bild.

