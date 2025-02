La polizia locale, insieme con i rappresentanti del canile, hanno preso in carico i due animali

È ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale Grassi di Ostia, in provincia di Roma, un giovane di 30 anni, Alessandro G., sbranato nella notte da uno dei suoi due pitbull, a Ostia. Il fatto è avvenuto in via Baffigo, a poca distanza da piazza Gasparri.

Sul posto è intervenuta la questura romana con gli agenti del Decimo distretto di Ostia che hanno attivato la polizia locale che, insieme con i rappresentanti del canile, hanno preso in carico i due animali. I due cani erano dentro casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata