Milano, 31 gen. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha voluto commentare le “speculazioni deliranti” del New York Times sui militari nordcoreani, che avrebbero subito pesanti perdite nella regione di Kursk e per questo sarebbero stati ritirati dal fronte. “Assolutamente no”, ha detto Peskov quando gli è stato chiesto se il Cremlino volesse commentare quanto scritto dal quotidiano statunitense. “Ci sono molti ragionamenti diversi, giusti e sbagliati, deliranti e che distorcono la realtà. Probabilmente non è corretto per noi commentare ogni volta. Non lo faremo”, ha sottolineato. Lo riporta l’agenzia Tass.

