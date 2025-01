Milano, 31 gen. (LaPresse) – Hamas ha comunicato i nomi dei 3 uomini ostaggio che dovrebbero essere liberati domani a Gaza, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco in vigore tra Israele e il gruppo palestinese. Le autorità israeliane hanno chiesto ai media di non pubblicare i nomi finché non saranno state informate le famiglie degli ostaggi interessati. Lo riporta il Times of Israel.

