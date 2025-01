Milano, 31 gen. (LaPresse) – Per quanto riguarda il settore auto, “noi siamo stati i primi a dire che bisogna cambiare subito per evitare il tracollo e per questo abbiamo presentato in settembre un documento di revisione del Green deal, sostenuto da 15 Paesi europei, e per questo abbiamo chiesto di fare in fretta. Le lentezze che purtroppo contraddistiguono le istituzioni europee non tengono conto” della concorrenza di Cina e Usa. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a ’24 Mattino’ su Radio24.

