Roma, 30 gen. (LaPresse) – “La vicenda Almasri? Credo che non tocchi a me far notare che è uscito da un lato questo non avviso di garanzia e da un altro lato persino chi ha fatto l’esposto dire che è un atto dovuto, quasi che temano le conseguenze ovvie nella valutazione degli italiani perché per la magistratura era un atto dovuto, ma l’esposto no. Chi ha fatto l’esposto forse teme le conseguenze non previste di questo attacco al presidente del Consiglio”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un convegno a palazzo Madama. “Uno scontro? Con chi ha fatto l’esposto sicuramente sì, la magistratura farà il suo corso”, ha concluso.

